مجدلاني: الانتخابات الرئاسية ستكون لاحقة لـ"البرلمانية" لأننا لا نريد أن نترك فراغاً





وأضاف مجدلاني: أمس بدأت اجتماعات اللجان الفنية الساعة العاشرة صباحاً، وستواصل أعمالها في وقت لاحق، وهذه بداية حسنة، ولا نتخلى عن مبدأ التحكيم الدولي الذي قطعنا به شوطاً كبيراً.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إنه جرت اتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ومع الأطراف الدولية الصديقة بشأن الانتخابات، لأن إعلان الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، لاقى ترحيباً دولياً كبيراً.وتابع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه في اجتماع القيادة أمس، كان هناك تتويج لاجتماعات منفصلة للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح.وأضاف مجدلاني: تبلور تشكيل لجنة مشتركة من المركزية والتنفيذية، للتحضير للانتخابات والتحضير لحوار وطني فلسطيني، لضمان إجراء الانتخابات واحترام نتائجها.وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه سيتم تشكيل هذه اللجنة يوم الخميس، وستكون هناك ترتيبات، وستكون هناك لجان منبثقة من هذه اللجنة، لإدارة الحوار الداخلي، والاتصال مع الجانب الإسرائيلي، ولجنة للحوار مع الحانب الدولي.وشدّد مجدلاني على أن هناك إرادة وقرار سياسي واضح لدى الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، لإجراء الانتخابات العامة بدءاً من الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية على التوالي.وأضاف: الانتخابات الرئاسية، ستكون لاحقة للانتخابات البرلمانية، لأننا لا نريد أن نترك فراغاً، وسنتفق على المدة التي سنجري فيها الانتخابات، خلال ثلاثة أشهر ستة أشهر أو سنة، ثم بعد ذلك نتفق على إجراء الانتخابات الرئاسية.وأكد أننا سنبدأ بإدارة حوار وطني جاد للوصول إلى الانتخابات، لأن قناعتنا أن كل الجهود التي بذلت لإنهاء الانقسام ومن أجل المصالحة وطي صفحة الانقسام فشلت، وربما الاحتكام إلى صندوق الاقتراع آخر الاختيارات التي نلجأ إليها.وفيما يتعلق بتحديد موعد المرسوم الرئاسي، قال مجدلاني: إن ذلك مرهون بعمل اللجنة، والتي ستحدد سقفاً زمنياً لعملها، هذه اللجنة سوف تعمل بسقف زمني، وستضع جدول أعمال، ولحين الإنهاء من كافة الترتيبات، سيطلب من الرئيس إصدار مرسوم رئاسي، وتحديد سقف زمني لإجراء انتخابات رئاسية.وفيما يتعلق بالأزمة المالية، وأموال المقاصة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الأزمة لم تنته مع الجانب الإسرائيلي، والخلاف قائم على إجراءات الخصم الأحادية، وآخرها خصم 42 مليون شيكل شهرياً على أنها رواتب شهداء وأسرى، وبالتالي هناك قضايا عديدة بحاجة لمراجعة.