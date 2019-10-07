الشعبية: ليس لنا أي علاقة لا حزبية ولا جماهيرية بـ (حليمة أبو الأعرج)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأنه ليس لها أي علاقة أو صلة لا حزبية ولا جماهيرية بـ (حليمة أبو الأعرج) والتي تنتحل أكثر من عشرة أسماء مستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "أم يسار، وعنقاء فلسطين، والمتمردة، وأخيراً وليس آخراً وداد الوديع".



وقالت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذه الشخصية معروفة لدينا، وتنتحل شخصية رفيقة، وهي كاذبة ولغاية ولخدمة الأعداء والمتربصين برفاقنا ورفيقاتنا وأنصارنا وأبناء شعبنا"، وفق البيان.