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دولي

ترامب مهاجماً رئيسة الكونغرس الأمريكي: قد تكون مُدانة بـ"الخيانة"

ترامب مهاجماً رئيسة الكونغرس الأمريكي: قد تكون مُدانة بـ"الخيانة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، هجوماً مباشراً على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قائلاً: إنها قد تكون متهمة بـ (الخيانة).

وقال ترامب عبر حسابه بموقع (تويتر): "إن بيلوسي قد تكون مدانة بالخيانة، بسبب ما وصفه، بعلمها بتوصيف عضو ديمقراطي كبير لمكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".

وأوضح أن بيلوسي كانت تعرف "كل أكاذيب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف"، وعلى دراية بعمليات التحايل الكبيرة التي ارتكبها بحق الكونغرس، والشعب الأمريكي، على حد قوله.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بيلوسي مذنبة مثل شيف وغيره ممن تواطؤوا، داعيا إلى ضرورة عزلهم جميعاً فوراً.

وأمهل رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب بينس حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر ليقدم الوثائق حول لقائه مع الرئيس الأوكراني يوم 1 أيلول/ سبتمبر الماضي، والاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب وزيلينسكي يوم 25 تموز/ يوليو الماضي.

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