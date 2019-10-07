نقيب المهندسين: كثرة الطوابق في بنايات فلسطين تخلق مشاكل خلال الكوارث الطبيعية

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد نقيب المهندسين الفلسطينيين، جلال الدبيك، أنه يجب على فلسطين، أن تسير على نفس الخطط العالمية في تخطيط المدن؛ لتكون قادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، مبينًا أن كثرة الطوابق في العمارات والأبراج، تخلق إشكاليات خلال حدوث الكوارث الطبيعية.



وقال الدبيك لـ"دنيا الوطن": إن المدن الفلسطينية مثل القدس، وغزة، والخليل، وأريحا تعتبر قديمة جدًا، وبالتالي يجب أن تخضع هذه المدن للمفاهيم العلمية الحديثة عند توسعتها، حتى لا ندخل في مفهوم المدن الطاردة، مبينًا أن مدينة روابي يمكن أن تعتبر خطتها أول خطة فلسطينية تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الزلزالية للأراضي.



وأوضح، أنه في حال قررت الوزارات أو البلديات، عمل توسعات لأي مدينة قديمة، أن تقوم تلك التوسعة على خطط ورؤى علمية متكاملة، وليس فقط من أجل مواجهة الزلازل، وإنما يوجد كوارث موسمية كالثلوج، والفيضانات، وغيرها، فالبنى التحتية، وطرق المواصلات، وشبكات الصرف الصحي، والمياه، تحتاج لأن تكون حديثة وصالحة، ووفق مواصفات دولية.



وطالب الدبيك، بضرورة إعادة النظر بنظام البناء المستخدم في فلسطين فكثرة الطوابق ليس جيدًا، بل يجب التحكم بعدد معين من الطوابق، إضافة لوجود إشكالية البناء على تربة غير ملائمة للبناء، كما أن ندرة المساحات الخضراء يؤدي لمزيد من المشاكل، كما يجب تقليل الكثافة السكانية على الكيلو متر المربع الواحد.



ولفت الدبيك، إلى أن نقابته تعمل على إنهاء الوضع القائم ولتحسين الأوضاع حفاظًا على الأجيال القادمة، كما دعا المواطنين للاستجابة إلى مقتضيات المرحلة، بهدف تعزيز جودة البيئة وجودة البناء والتربة.