وزير الزراعة يكشف ما سيبحثه الوفد الوزاري المتوجه للقاهرة اليوم





وأضاف: الجانب المصري لديه خبرة كبيرة جداَ في كل المجالات، التجارة والتكنولوجيا والمواصلات، ونحن نمتلك الخبرة الفلسطينية، في مجالات محددة ومنها قطاع الزراعة، ونحن أيضاً َلدينا حاجة للخبرة المصرية.

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، تفاصيل ما سيبحثه الوفد الوزاري المقرر توجهه إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذه الزيارة، تأتي لتعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وتطوير العلاقة بين الحكومتين.وأضاف: هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة على كل المستويات، على المستوى السياسي والتعاون في كل المجالات الاقتصادية التي من المأمول خلالها، إنجاز العديد من الاتفاقيات بين كل الوزارات مع نظرائها من الجانب المصري.وشدّد وزير الزراعة الفلسطيني، على أن كل وزارة ستقدم تصورات لتشكل برنامجاً مشتركاً بما يخدم الجانبين، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة والهدف الاستراتيجي القائم على تعميق العلاقة مع كل الحكومات العربية، ومحاولة إحداث اختراقات كبيرة في التعاون، وتحديداً في المجالين الاقتصادي والتجاري بشكل عام.وأعرب العطاري عن اعتقاده بأنه سيكون هناك توقيع عدة مذكرات تفاهم، وليس فقط موضوع التبادل التجاري.