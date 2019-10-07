أبو أسعد: تقدمنا بقانون يُغرّم جهات غير مخولة بالإدلاء بنشرات جوية ولم يُقر

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد يوسف أبو أسعد، مدير دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أنه تم تقديم قانون يُغرم أي جهة غير مخولة بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، متعلقة بالحالة الجوية.



وقال أبو أسعد لـ"دنيا الوطن": "حتى الآن لم يُقر هذا القانون، الذي يُغرم من يصرح بالأحوال الجوية بدون جهة رسمية أو اختصاص، أو الحصول على الموافقة من دائرة الأرصاد".



وأضاف: "لم يصدر أي تصريح من الأرصاد في هذا الخصوص، كما لم يصدر أي تعميم من دائرة الأرصاد الجوية، على أي جهة تقوم بعمل نشرة جوية".



وأكد أبو أسعد، أن دائرة الأرصاد، دائما تذكر عبر وسائل الإعلام، أن جهة الاختصاص الوحيدة لنشرة الحالة الجوية، هي دائرة الأرصاد.



وفي السياق، أشار مدير دائرة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك حالة من البلبلة، تحدث لدى المواطن الفلسطيني، نتيجة التصريحات التي يطلقها هواة الطقس، مؤكداً أنه لا يوجد أي جهة رسمية متخصصة في الأرصاد الجوية غير دائرة الأرصاد، لافتاً إلى أن الدائرة هي التي تمتلك الأجهزة والمعدات لعمل النشرات الجوية.



وقال: "هناك العديد من هواة الطقس، لدهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليسوا جهة اختصاص، حيث إنهم لا يمتلكون الخبرة أو الأجهزة لإصدار النشرات والتنبؤات الجوية، حيث إن ما يصدر عنهم عبارة عن اجتهادات".