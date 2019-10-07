قيادي فلسطيني: لم يصلنا رد فتح على المبادرة وندعو لعقد الإطار القيادي بالقاهرة

أكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الفصائل لم تتلق بعد رداً رسمياً من حركة فتح على المبادرة التي قدمتها الفصائل المتعلقة بالمصالحة.



وقال أبو ظريفة لـ"دنيا الوطن": "نحن على يقين أن حركة فتح في هذا التوقيت بالذات، قادرة على أن تعطي موقفاً امام طريق استعادة الوحدة الوطنية، وكافة العوامل لمواجهة صفقة القرن".



وأضاف: "لهذا نحن ننتظر بأن يكون هناك موقف رسمي من حركة فتح، وأعتقد أنه إذا كان الطرف الفلسطيني، وهو العامل المهم قد أعطى رؤية وخطة أو مبادرة، فلا يمكن لمصر أو العرب إلا أن يكونوا داعمين لهذا التوجه".



وفي السياق، أكد أبو ظريفة، أن السياق الزمني الذي وضع لمبادرة الفصائل الثمانية، بشأن المصالحة الفلسطينية، يبدأ من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وحتى تموز/ يوليو، لافتاً إلى أن أحد مرتكزات هذه المبادرة في هذا السياق الزمني يتمثل في دعوة الأطار القيادي المؤقت.



وقال: "بصوت الشعب الفلسطيني، ندعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدعوة الإطار القيادي المؤقت في العاصمة المصرية القاهرة، وبحضور الكل الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى الأمناء العاميين للفصائل، ورئاسة المجلس الوطني، والشخصيات المستقلة".



وأضاف: "تهدف دعوة الإطار القيادي المؤقت، إلى البحث في العناوين، التي وضعتها المبادرة كمرتكزات لاجتماع الإطار القيادي الموقت، والتي تمثلت في حكومة الوحدة الوطنية، وتوحيد قانون الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وبعدها استئناف عمل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني".



وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى أن الفصائل وضعت آلية لاستمرار الضغط الجماهيري من خلال برنامج متكامل سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومع كل مكونات الشعب الفلسطيني، بهدف الضغط على الجميع للبدء بحوار جاد يفتح الطريق أمام هذه المبادرة.



خاص دنيا الوطن - أحمد العشي