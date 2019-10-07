شاهد: اندلاع مواجهات بعد اقتحام 1100 مستوطن قبر يوسف بنابلس

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام ما يقارب 1100 مستوطن لقبر يوسف في مدينة نابلس، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القوات الإسرائيلية، عثرت على أربع عبوات محلية الصنع في مدينة نابلس، نافياً وقوع إصابات بين قوات الجيش.



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت عشرة مواطنين فلسطينيين.



وكانت قوة من جنود وشرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مساء أمس الأحد، مستشفى المطلع في حي جبل الزيتون (الطور) بالقدس.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال، اقتحمت المستشفى برفقة الكلاب البوليسية، وانتشرت داخل بعض غرف قسم السرطان بالمستشفى، وأرهبت المرضى، ونفذت عمليات تفتيش بحجة البحث عن سلاح.















رام الله - دنيا الوطن