جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وإصابة صحفي برصاصة معدنية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وأطلقت النيران بكثافة، مما أدى إلى إصابة صحفي.



وأفادت مصادر محلية من داخل المدينة، إن الشبان تصدوا للاقتحام بالحجارة وإشعال الإطارات في منطقة شارع عمان ومحيط قبر يوسف، فرد جيش الاحتلال بإطلاق النيران تجاههم، مما أدى إلى إصابة الصحفي معتصم سقف الحيط، بعيار مطاطي بالبطن، خلال تغطيته للاقتحام .



وبحسب مصادر محلية، فإن اقتحام جيش الاحتلال لشرق نابلس جاء تمهيدا لاقتحام المستوطنين قبر يوسف.