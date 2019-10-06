شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المطلع بالقدس

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المطلع بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوة من جنود وشرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مستشفى المطلع في حي جبل الزيتون "الطور" بالقدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى برفقة الكلاب البوليسية، وانتشرت داخل بعض غرف قسم السرطان بالمستشفى، وأرهبت المرضى ونفذت عمليات تفتيش بحجة البحث عن سلاح.

وأدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مستشفى المطلع (أوغستا فكتوريا) في القدس، مستخدمة كلباً بوليسياً.

وأضافت الوزيرة أن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي كثف من هذه الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن اقتحام المستشفى بالأسلحة والكلاب البوليسية يدلل على مدى الاستهتار الذي تتعامل به قوات الاحتلال مع أبناء شعبنا ومرضانا ومؤسساتنا الصحية، حيث لم تجد إسرائيل من يردعها على المستوى الدولي، لذلك فهي توغل كل يوم بانتهاكاتها وإجرامها الذي طال كل ما هو فلسطيني.

وأكدت وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس، والتي هي إحدى قلاع السيادة الفلسطينية في عاصمتنا المحتلة.

 

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وإصابة صحفي برصاصة معدنية

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وإصابة صحفي برصاصة معدنية

منظمة حقوقية أوروبية: 376 انتهاكا إسرائيليا ضد القدس خلال سبتمبر

منظمة حقوقية أوروبية: 376 انتهاكا إسرائيليا ضد القدس خلال سبتمبر

إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي

إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي

أول تعليق من حماس على تصريحات الرئيس عباس

أول تعليق من حماس على تصريحات الرئيس عباس

مخابرات الاحتلال تعتقل مقدسياً عقب التحقيق معه

مخابرات الاحتلال تعتقل مقدسياً عقب التحقيق معه

الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أبو حميد بمخيم الأمعري للمرة الخامسة

الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أبو حميد بمخيم الأمعري للمرة الخامسة

نقابة الصحفيين: نُدين استمرار اعتقال الأمن بغزة للصحفي الأغا لليوم الحادي عشر

نقابة الصحفيين: نُدين استمرار اعتقال الأمن بغزة للصحفي الأغا لليوم الحادي عشر

مستوطنون يهددون باقتحام الحرم الإبراهيمي يوم غد

مستوطنون يهددون باقتحام الحرم الإبراهيمي يوم غد

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وإصابة صحفي برصاصة معدنية

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وإصابة صحفي برصاصة معدنية

منظمة حقوقية أوروبية: 376 انتهاكا إسرائيليا ضد القدس خلال سبتمبر

منظمة حقوقية أوروبية: 376 انتهاكا إسرائيليا ضد القدس خلال سبتمبر

إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي

إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي

مخابرات الاحتلال تعتقل مقدسياً عقب التحقيق معه

مخابرات الاحتلال تعتقل مقدسياً عقب التحقيق معه

الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أبو حميد بمخيم الأمعري للمرة الخامسة

الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أبو حميد بمخيم الأمعري للمرة الخامسة

نقابة الصحفيين: نُدين استمرار اعتقال الأمن بغزة للصحفي الأغا لليوم الحادي عشر

نقابة الصحفيين: نُدين استمرار اعتقال الأمن بغزة للصحفي الأغا لليوم الحادي عشر

مستوطنون يهددون باقتحام الحرم الإبراهيمي يوم غد

مستوطنون يهددون باقتحام الحرم الإبراهيمي يوم غد

داخلية غزة تنشر كشفًا مُلحقًا للمسافرين عبر معبر رفح

داخلية غزة تنشر كشفًا مُلحقًا للمسافرين عبر معبر رفح

منوعات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج &#34;كلاب&#34;

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج "كلاب"

المشاهدون هربوا.. &#34;الجوكر&#34; يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

المشاهدون هربوا.. "الجوكر" يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

عبدالله بهمن لـ&#34;نورة العميري&#34;: مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

عبدالله بهمن لـ"نورة العميري": مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم &#34;ذا فويس&#34;

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم "ذا فويس"

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

عربي

شاهد.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

شاهد.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

إغلاق مكاتب الاقتراع.. والقروي يعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التونسية

إغلاق مكاتب الاقتراع.. والقروي يعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التونسية

إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس

إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس

الحكومة العراقية تُصدر 17 قرارًا لاحتواء الغضب الشعبي

الحكومة العراقية تُصدر 17 قرارًا لاحتواء الغضب الشعبي