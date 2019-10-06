شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المطلع بالقدس

اقتحمت قوة من جنود وشرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مستشفى المطلع في حي جبل الزيتون "الطور" بالقدس المحتلة.





وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى برفقة الكلاب البوليسية، وانتشرت داخل بعض غرف قسم السرطان بالمستشفى، وأرهبت المرضى ونفذت عمليات تفتيش بحجة البحث عن سلاح.





وأدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مستشفى المطلع (أوغستا فكتوريا) في القدس، مستخدمة كلباً بوليسياً.

وأضافت الوزيرة أن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي كثف من هذه الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن اقتحام المستشفى بالأسلحة والكلاب البوليسية يدلل على مدى الاستهتار الذي تتعامل به قوات الاحتلال مع أبناء شعبنا ومرضانا ومؤسساتنا الصحية، حيث لم تجد إسرائيل من يردعها على المستوى الدولي، لذلك فهي توغل كل يوم بانتهاكاتها وإجرامها الذي طال كل ما هو فلسطيني.

وأكدت وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس، والتي هي إحدى قلاع السيادة الفلسطينية في عاصمتنا المحتلة.

رام الله - دنيا الوطن