دولي

"الكابينت" يناقش سيناريو تعرض إحدى منشآت الاحتلال لهجمة على غرار "أرامكو"

"الكابينت" يناقش سيناريو تعرض إحدى منشآت الاحتلال لهجمة على غرار "أرامكو"
رام الله - دنيا الوطن
التأم مجلس الاحتلال الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء يوم الأحد، في جلسة هي الأولى منذ إجراء انتخابات الكنيست منتصف ايلول الماضي.

وبحسب موقع والا العبري، فإن "الكابينت" ​​عُقد لأول مرة منذ الانتخابات، وقد استمرت الجلسة لأكثر من 4 ساعات على خلفية تحذيرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التصعيد الأمني ​​على الجبهة الإيرانية.

ووفقاً لمصدر في المناقشة فإن أحد السيناريوهات المطروحة هو قلق الاحتلال من محاولة إيرانية لشن هجوم استراتيجي على أحد منشآت "إسرائيل" الحساسة باستخدام صواريخ كروز على غرار الهجوم على حقول النفط في السعودية.

وأضاف المصدر أن التحضير لمثل هذا الهجوم والذي يعتبر "حدثاً معقداً"، من ناحية أنه يتعلق بقدرات الدفاع الجوي، الأمر الذي يتطلب وضع خطة دفاعية تحتاج لميزانية مليارات الشواكل.

وقد انتهت جلسة الكابينت، مساء اليوم الأحد، بعد ساعتين من انعقادها، دون الإفصاح عن نتائجها.

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