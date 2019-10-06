شؤون فلسطينية

إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي

إسرائيل تدرس إلغاء إقامة عمر البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير داخلية الاحتلال ارييه درعي، مساء اليوم الأحد، ان هناك إمكانية لإلغاء الإقامة الخاصة بالناشط عمر البرغوثي أحد مؤسسين حركة المقاطعة الدولية المسماة BDS.

وقال درعي- بحسب ما نقلت عنه القناة  السابعة- إنه "يعتزم التحرك بسرعة لمنع البرغوثي من الإقامة في إسرائيل" متهمًا إياه بأنه يبذل قصارى جهده لإلحاق الأذى بإسرائيل، وبالتالي يجب أن لا يتمتع بالحق في أن يكون مقيما فيها.

ويعتبر البرغوثي الذي يقطن في عكا ولديه شركة خاصة في رام الله، من مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وقد منع مؤخرًا من دخول بريطانيا وأميركا بتحريض إسرائيلي، حيث كان من المفترض أن يشارك في مؤتمرات تم دعوته إليها، كما حرم من المشاركة في حفل زفاف ابنته في واشنطن منذ أشهر.

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