أول تعليق من حماس على تصريحات الرئيس عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "إن حديث رئيس السلطة محمود عباس عن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال لتفعيل الاتفاقات السابقة، يؤكد أن قراراته السابقة بوقف التعامل بالاتفاقات الموقعة، هي مجرد حديث إعلامي، يفتقد للجدية".



وتابع في تصريحه الذي رصدته "دنيا الوطن" أن هذا السلوك من قيادة السلطة، هو قمة الاستهتار بالجمهور الفلسطيني، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الرافض لعلاقة السلطة بالاحتلال.



وأكد قاسم عبر صفحته الشخصية (فيسبوك) أن السلطة تثبت في كل مرة انعدام الإرادة في مواجهة الاحتلال وسياسته، وعدم قدرتها على الانفكاك عن مصالحها الحزبية والشخصية الضيقة، المعاكسة للمصلحة الوطنية العليا.