شاهد.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان









رام الله - دنيا الوطنظهر العميد سعد بن مسفر القحطاني، الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لأول مرة خلال أدائه المهمة خلفا لسلفه الراحل، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم.ورصدت كاميرات وسائل الإعلام القحطاني، اليوم الأحد، وهو يرافق العاهل السعودي خلال استقباله في الرياض رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك.وأفاد ناشطون سعوديون وبعض وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، بأن رئاسة الحرس الملكي السعودي قررت تعيين القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للفغم، الذي قتل الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.وتداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة، يقضي بتكليف القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص، اعتبارا من 29 سبتمبر وحتى إشعار آخر.