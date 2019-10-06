دولي

أدرعي: الجيش المصري اجتاز القناة في أكتوبر ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب

أدرعي: الجيش المصري اجتاز القناة في أكتوبر ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن حرب أكتوبر/ تشرين الأول التي وقعت بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى أطلق عليها "حرب يوم الغفران نظرًا لنشوبها في أقدس يوم لليهود أي يوم الغفران".

وقال أدرعي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حقّق الجيشان المصري والسوري الإنجازات الهامة في المرحلة الأولى مثل اجتياز الجيش المصري قناة السويس وانتشاره على امتداد الضفة الشرقية من القناة، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب".

وأضاف: "ففي غضون أيام ومن خلال شن الهجمات المضادة والتي اتّسمت أحيانًا بالمجازفة، وصل جيش الدفاع إلى الضفة الغربية من قناة السويس على بُعد 100 كيلومتر عن العاصمة المصرية القاهرة. وكانت مدفعية جيش الدفاع قادرة على إصابة المجال الجوي المحيط بالعاصمة السورية دمشق".

وتابع المتحدث العسكري الإسرائيلي: "لكن وكما قلت ‏بغض النظر عن التفاصيل العسكرية الدقيقة فالأهم أن هذه الحرب التي بدأت بالمفاجأة أفضت في النهاية إلى السلام".

يعتبر يوم كيبور في الشريعة اليهودية يوم عطلة كاملة يحظر فيه كل ما يحظر على اليهود في أيام السبت أو الأعياد الرئيسية مثل الشغل، وإشعال النار، والكتابة بقلم، وتشغيل السيارات وغيرها، ولكنه توجد كذلك أعمال تحظر في يوم كيبور بشكل خاص مثل تناول الطعام والشرب، الاغتسال والاستحمام، المشي بالأحذية الجلدية، وممارسة الجنس وأعمال أخرى بهدف التمتع.

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