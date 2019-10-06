دولي

الخارجية الإسرائيلية تُحذر مواطنيها من السفر إلى هذه البلد

الخارجية الإسرائيلية تُحذر مواطنيها من السفر إلى هذه البلد
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها من السفر إلى هونغ كونغ، بسبب المظاهرات المستمرة، وتصاعد حدتها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان مساء اليوم الأحد: إن "التوصيات الأخيرة للسياح الإسرائيليين، وللإسرائيليين الذين يعيشون هناك بأن يقوموا بمواكبة التطبيقات المختلفة حول إمكانيات التحرك داخل المدينة، ومتابعة جدول الرحلات حول التغييرات في اللحظة الأخيرة، ولمنع تواجدهم في مناطق الحشود والاشتباكات" وفق (سبوتنيك).

وأضافت الخارجية بأنه "محظور ارتداء غطاء للوجه في الأماكن العامة، إلا في الحالات الدينية أو لأسباب طبية".

كما أوصت الخارجية الإسرائيلية الأشخاص الذين ينوون الوصول إلى مبنى القنصلية الإسرائيلية في هونغ كونغ إلى الاتصال مسبقاً لتنسيق شكل وموعد الزيارة، بالنظر إلى قرب مبنى القنصلية من البنايات الحكومية.

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو ثلاثة أشهر، احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن هونغ كونغ، جزء لا يتجزأ من الصين، وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيُسحق"، وذلك عقب تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأميركية طلباً للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.

وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحياناً تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان".

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