نقابة الصحفيين: نُدين استمرار اعتقال الأمن بغزة للصحفي الأغا لليوم الحادي عشر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة، استمرار اعتقال أجهزة الأمن بغزة، للزميل الصحفي هاني الأغا، لليوم الحادي عشر على التوالي.



وقالت نقابة الصحفيين: إذ نحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحي للزميل الأغا، الذي يعاني من أعراض عملية جراحية أجريت له بالعمود الفقري، فإنها تطالب كافة المؤسسات الحقوقية والوطنية والاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين؛ بالضغط على حركة حماس من أجل الإفراج الفوري عن الزميل الأغا الذي يتعرض لضغوطات نفسية وجسدية في سجن قصر الحاكم، الذي يشرف عليه جهاز الأمن الداخلي.



وأوضحت النقابة، أنه حسب إفادة عائلة الصحفي الأغا لنقابة الصحفيين، فان الأغا اعتقل يوم 26 من الشهر الماضي، حيث استلمت العائلة استدعاء للحضور للمقر كشاهد، ومازال رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة، دون الكشف عن أسباب اعتقاله.



وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنها "ستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية من خلال الهيئات الحقوقية العاملة في قطاع غزة من أجل ضمان الإفراج عن الأغا"، كما "دعت الصحفيين إلى المشاركة في الفعاليات التي ستنظمها خلال الأيام المقبلة للمطالبة بالإفراج عن كافة الزملاء الصحفيين المعتقلين في قطاع غزة، ووقف كل أشكال التهديد والتخوين التي صدرت مؤخراً من خلال قادة وأجهزة حركة حماس، والتي تضمنت الإساءة للجسم الصحفي وللمؤسسات الصحفية".