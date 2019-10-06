إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس

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رام الله - دنيا الوطن

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية حتى عصر اليوم الأحد، نحو 15% وفقاً لما نقلته وكالة (فرانس 24) عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون.



وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بياناً للدعوة إلى المشاركة في التصويت بسبب العزوف الملحوظ.



وكانت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس، فتحت أبوابها، في السابعة من صباح اليوم الأحد (توقيت غرينيتش) على أن تغلق في الخامسة مساء، مع العلم أن الانتخابات بدأت الجمعة في 6 دوائر في الخارج.



وبموجب هذه الانتخابات، التي يشارك فيها قرابة 15 ألف مرشح موزعين على 1592 قائمة انتخابية، سيتشكل المشهد النيابي الجديد، والثاني في تاريخ البلاد، منذ ثورة 2010 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.