مستوطنون يهددون باقتحام الحرم الإبراهيمي يوم غد

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل، في وجه المصلين الفلسطينيين بحجة "الأعياد اليهودية"، إضافة إلى إغلاقه يوم الأربعاء المقبل.



وتهدد سلطات الاحتلال، ومجموعات المستوطنين بتنفيذ اقتحام للمسجد الإبراهيمي، يوم الثلاثاء المقبل من الساعة الثانية عصراً إلى العاشرة ليلاً.



ومن جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن إغلاق الحرم الإبراهيمي والتهديد باقتحامه.



وشدد وكيل الوزراة حسام أبو الرب، في بيان للوزارة اليوم الأحد، على ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ المسجد الإبراهيمي، ووضع حد لذلك، ولكل الاعتداءات والانتهاكات اليومية.



واعتبر قرار الاحتلال بإغلاق المسجد واستباحته بجميع أروقته من قبل المستوطنين والتهديد باقتحامه الثلاثاء، تعدياً صارخاً على المسلمين وعلى مكان إسلامي خالص.



وقال: "لا يخفى على أحد ما يحيكه الاحتلال بحق المقدسات، والمخططات سواء العلنية أو السرية التي ترمي لإحكام السيطرة المطلقة عليه".



وأشار إلى أن الاحتلال خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، أغلق المسجد الإبراهيمي ليوم واحد بالكامل، بحجج الأعياد، ومنع رفع الأذان خلال الشهر 52 وقتاً، إضافة إلى العديد من الانتهاكات والاعتداءات، التي طالت المسجد ضمن خطته التهويدية.