داخلية غزة تنشر كشفًا مُلحقًا للمسافرين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، كشفاً مُلحقاً للسفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب قطاع غزة.وقالت داخلية غزة: إن الملحق الذي نشر اليوم يعتبر استكمالاً لكشف (10/2) الخاص بالمسافرين عبر معبر رفح، موضحة أنه يحتوي على الحافلات من 13 إلى 17.ونشرت الداخلية اليوم الأحد أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري الواقع أقصى جنوب القطاع ليوم غد الاثنين.وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (100) من كشف (2/10).ودعت الداخلية إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.