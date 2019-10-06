الملك عبد الله: سعيد بعودة طلبة الأردن لمدارسهم وماحدث يجب ألا يتكرر

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رام الله - دنيا الوطن

علق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على عودة المعلمين إلى قاعات الفصول في المدارس الأردنية مجدداً بعد إضرابهم الذي استمر لأسابيع، بسبب مطالباتهم برفع الأجور.



وقال الملك عبد الله، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): ‏سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة، وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي.



وأضاف الملك الأردني: "لقد تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلماً بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم، فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية".



وتابع: "الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة، وهذا يجب ألا يتكرر".



يشار إلى أن المفاوضات ما بين الحكومة وممثلين عن المعلمين، والتي استمرت حتى الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد، انتهت لإعلان الوفد الحكومي، ومجلس نقابة المعلمين التوصل لاتفاق بينهما.



وسبق إعلان الاتفاق، رسالة اعتذار أرسلها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إلى المعلمين، صباح أمس السبت، الذي صادف اليوم العالمي للمعلم.