عربي

الحكومة العراقية تُصدر 17 قرارًا لاحتواء الغضب الشعبي

الحكومة العراقية تُصدر 17 قرارًا لاحتواء الغضب الشعبي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الوزراء العراقي، الحزمة الأولى من القرارات المهمة في الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وعقدت يوم السبت، استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين.

واصدر مجلس الوزراء العراقي (الحزمة الأولى) من القرارات، والتي ننشرها كما يلي:

1. فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وفي المحافظات كافة.

2. استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

3. إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان، يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

4. يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.

5. تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.

6. منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بملغ كلي قدره 78.5 مليار دينار عراقي.

7. إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة أشهر وبكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار عراقي، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.

8. إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين، مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة أشهر قدرها 175 ألف دينار شهريا لكل شخص، وبمبلغ إجمالي قدره 78.5 مليار دينار عراقي من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.

9. منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة 1 تريليون دينار عراقي.

10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفا بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.

11. تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر 18 - 25 سنة عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15 أكتوبر 2019.

12. قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

13. تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص.

14. تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية 31 ديسمبر 2019.

15. يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.

16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

17. تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.

ووجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات أعلاه بحسب الاختصاص، كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

أخبار ذات صلة

توقف نصف شركات البناء بالجزائر

توقف نصف شركات البناء بالجزائر

السيسي: قدر مصر أن تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج

السيسي: قدر مصر أن تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج

خلال استقباله البرهان وحمدوك.. الملك سلمان يؤكد تمنياته باستقرار السودان

خلال استقباله البرهان وحمدوك.. الملك سلمان يؤكد تمنياته باستقرار السودان

مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ

مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

10 إصابات في حادث سير في طولكرم

10 إصابات في حادث سير في طولكرم

صيدم: ملف الانتخابات العامة أهم ملفات اجتماع القيادة الفلسطينية

صيدم: ملف الانتخابات العامة أهم ملفات اجتماع القيادة الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية تحيي ذكرى استشهاد فادي علون بالقدس

الجبهة الديمقراطية تحيي ذكرى استشهاد فادي علون بالقدس

مجدلاني: توقيع اتفاقيات &#34;البوابة الموحدة&#34; مع مؤسسات بالقدس تهدف لدعم موطني المدينة

مجدلاني: توقيع اتفاقيات "البوابة الموحدة" مع مؤسسات بالقدس تهدف لدعم موطني المدينة

في ذكرى حرب أكتوبر.. حماس: أمتنا ستكون على موعد مع نصر جديد

في ذكرى حرب أكتوبر.. حماس: أمتنا ستكون على موعد مع نصر جديد

الخارجية: سنواصل قرع أبواب الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

الخارجية: سنواصل قرع أبواب الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

صحفي تَضرر منزله في عدوان 2014 يُطالب (أونروا) بتعويضه

صحفي تَضرر منزله في عدوان 2014 يُطالب (أونروا) بتعويضه

الضابطة الجمركية تضبط كمية من شرائح الاتصالات الإسرائيلية الممنوعة بنابلس

الضابطة الجمركية تضبط كمية من شرائح الاتصالات الإسرائيلية الممنوعة بنابلس

منوعات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج &#34;كلاب&#34;

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج "كلاب"

المشاهدون هربوا.. &#34;الجوكر&#34; يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

المشاهدون هربوا.. "الجوكر" يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

عبدالله بهمن لـ&#34;نورة العميري&#34;: مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

عبدالله بهمن لـ"نورة العميري": مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم &#34;ذا فويس&#34;

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم "ذا فويس"

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

عربي

توقف نصف شركات البناء بالجزائر

توقف نصف شركات البناء بالجزائر

السيسي: قدر مصر أن تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج

السيسي: قدر مصر أن تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج

خلال استقباله البرهان وحمدوك.. الملك سلمان يؤكد تمنياته باستقرار السودان

خلال استقباله البرهان وحمدوك.. الملك سلمان يؤكد تمنياته باستقرار السودان

مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ

مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ