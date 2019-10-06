الرئيس عباس: أخذنا ملياراً ونصف مليار شيكل من إسرائيل وسنعيد مناقشة اتفاق باريس

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن اجتماع القيادة الفلسطينية، سيبحث عدة ملفات مهمة، أهمها ملف الانتخابات العامة، مبيناً أنه شكل لجنتين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، لبحث هذا الملف.وقال الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة: إن هاتين اللجنتين ستجلس مع الفصائل بما فيها حركة حماس، وكذلك ستبحث الأمر مع لجنة الانتخابات المركزية، إضافة إلى أن قيادات فلسطينية ستجلس مع الإسرائيليين، لبحث إجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس.وأوضح الرئيس أبو مازن، أنه مُصر على أن تجري الانتخابات في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.وفي سياق آخر، أشار الرئيس إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق على وجود لجنة مالية لبحث كافة القضايا المالية بأثر رجعي، من البداية وإلى اليوم، مبينًا أنه ملتزم برفض أي محاولة إسرائيلية لخصم مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، مشدداً بالقول: موقفنا من رواتب الشهداء والأسرى ثابت ولن يتغير.وبيّن أن اللجان المشتركة، أخذت من الجانب الإسرائيلي ما قيمته مليار ونصف المليار شيكل كدفعة مالية أولى، من أصل مبلغ مليارين ونصف المليار، كما ذكر أن الإسرائيليين أكدوا لنا أنهم مستعدون لبحث اتفاق باريس من جديد، شريطة موافقة الحكومة الفرنسية التي أكد أبو مازن أنها لا تعترض على ذلك.ولفت إلى أن الموظفين وقفوا وقفة رائعة إلى جانب الحكومة بعد أن حصلوا على رواتب غير كاملة نتيجة الأزمة المالية، حيث شكرهم وقال: نشيد بصمود الموظفين خلال الأزمة المالية وصبرهم، حيث لم نسمع أي اعتراض أو شكوى منهم.