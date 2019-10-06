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توقف نصف شركات البناء بالجزائر

توقف نصف شركات البناء بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إحصائيات رسمية في الجزائر بأن 60% من الشركات العاملة في مجال البناء اضطرت إلى وقف نشاطها، بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس "كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين"، عبد الوهاب زياني، أثناء مقابلة أجراها مع الإذاعة الرسمية الثالثة، إن "زهاء 60% من الشركات الناشطة في مجال البناء والمقاولة أوقفت نشاطها أو على وشك أن تفعل ذلك، لأنها لم تجد من ينقذها".

ويعتقد زياني أن الأزمة ليست اقتصادية وإنما لها ارتباط وثيق بالتطورات التي شهدتها البلاد من الناحية السياسية، مبرزا أن السياسة هي التي تؤثر على الاقتصاد بشكل كامل.

وأوضح، أن الطلب على مواد البناء انخفض بـ 20%، بسبب توقف المشاريع، في حين تراجعت مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة بـ 40%.

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