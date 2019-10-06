عشر إصابات في حادث سير في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة طولكرم، اليوم الأحد، مع حادث سير تصادم بين مركبتين على الشارع الغربي قرب معبر الطيبة في مدينة طولكرم.



وقال الدفاع المدني: إنه نتج عن الحادث عشر إصابات وصفت بين المتوسطة والطفيفة، عمل الطاقم على إخلاء وتحريرها من داخل المركبات، وتقديم الإسعاف الأولي لها وتسليمهما لمركبات إسعاف الهلال الأحمر، وتم فصل البطارية عن المركبات تفادياً لحدوث تماس كهربائي، وازالة الزيوت والزجاج عن الشارع وتأمين مرور المركبات، علماً أن المركبتين من نوع (كارفيل عمومي وباسات).



وأهاب الدفاع المدني بالسائقين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ والتقيد بشواخص وقواعد السير على الشوارع والطرق، وعمل الصيانة الدورية واللازمة لمركباتهم، وتفقد المركبة والمكابح بشكل دوري حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.