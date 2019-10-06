صيدم: ملف الانتخابات العامة أهم ملفات اجتماع القيادة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، صبري صيدم، أن اجتماع القيادة الفلسطينية، يبحث أكثر من محور، منها ملف الانتخابات العامة، والوحدة الوطنية.



وقال صيدم وفق ما نقلت عنه قناة فلسطين الرسمية: إن اجتماع القيادة، سيكون مهمًا وله انعكاسات إيجابية على المشروع الوطني، لافتًا إلى أن ملف الانتخابات، سيكون هو أولوية الملفات، وسيتم من خلاله الجلوس مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.



وأشار إلى أن الاجتماع، سيسبقه كلمة مهمة للرئيس محمود عباس، وقد يتمخض عنه بيان صحفي في أعقاب الانتهاء من المباحثات.