أردوغان: حاشية ترامب لم تنفذ تعليماته

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حاشية نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم تنفيذ تعليماته حول سحب قوات الولايات المتحدة من منطقة شرق الفرات شمال سوريا.



وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال الاجتماع التشاوري الـ29 لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، إنه اقترح إنشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا خلال محادثات عدة أجراها مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.



وأضاف: "أشرت شخصيا لأوباما إلى الأراضي التي يمكن أن تشملها هذه المنطقة. ولاحقا توصل ترامب إلى نفس الاستنتاج الذي استخلصته تركيا".



وأوضح أردوغان: "الرئيس الأمريكي طرح مسألة سحب قوات الولايات المتحدة من شرق الفرات، لكن من هم في محيطه لا يطبقون حتى الآن هذه التوجيهات".



ولفت إلى أن هذه الأراضي تخضع حاليا للمسلحين الأكراد من "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها السلطات التركية تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، وتابع متسائلا: "إلى من يصدر الأمريكيون في سوريا 30 ألف شاحنة محملة بالسلاح؟ لماذا تستمر هذه التوريدات؟ يحق لتركيا الحصول على أجوبة على مثل هذه الأسئلة".



وشدد أردوغان إلى أن الأوضاع في سوريا تنعكس مباشرة على مصالح تركيا، مبينا: "يبلغ طول الحدود التركية السورية 911 كيلومترا، ولا يمكن ألا تأخذ أنقرة هذه الحقيقية بعين الاعتبار. من بالغ الأهمية بالنسبة إلى تركيا إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا بعمق 30-32 كيلومترا".



وأعلن ترامب، يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أنه اتخذ قرارا ببدء سحب القوات الأمريكية من سوريا، في إجراء أثار معارضة من قبل صفوف واسعة للمسؤولين في إدارته والمقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن تأجيل هذه العملية إلى أمد غير محدد.



ومنذ كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، تخوض تركيا والولايات المتحدة، عقب اتفاق بين أردوغان وترامب، محادثات صعبة حول إنشاء "منطقة آمنة" شمال سوريا، تشمل أراضي شرق الفرات.



وتريد تركيا أن تكون المنطقة، التي تصفها الولايات المتحدة في تصريحاتها بـ"آلية الأمن"، على طول حدودها وبعمق 30 كيلومترا داخل سوريا مع تطهيرها من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي حاربت ضد تنظيم الدولة ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.