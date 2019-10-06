الجبهة الديمقراطية تحيي ذكرى استشهاد فادي علون بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أحيت الجبهة الديمقراطية في بلدة العيسوية بمدينة القدس، الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد فادي علون برفع اليافطات وملصقات الشهيد في الاماكن العامة في البلدة تخليدا لذكراه، بالرغم من اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي شوارع البلدة واغلاقها الشارع الرئيسي واحتلالها لاسطح المباني لازالة اليافطات وملصقات الشهيد.



وكان علون قد استشهد فجر يوم الأحد الموافق 4/10/2015، بمدينة القدس، اثر عملية تصفية نفذها جيش الاحتلال، بعد محاولة المستوطنين وبتغطية من جيش الاحتلال بالاعتداء على الشهيد في حي المصراره بمدينة القدس، ما اضطره للدفاع عن نفسه ومواجهة المعتدين، ما أسفر عن قيام جيش الاحتلال باطلاق رصاصات على جسده واعدامه بدم بارد والتأكد من تصفيته ومنع الطواقم الطبية من الوصول اليه.



وقالت الجبهة الديمقراطية، إنه في الذكرى السنوية لاستشهاد فادب علون تعاهده وشهداء الجبهة والشعب، بانها ستظل وفية لذكراهم الخالدة من اجل تحقيق الاهداف التي رووا بدمائهم الطاهرة ثرى فلسطين.