شؤون فلسطينية

فتح: نايف الرجوب يعيش في كوكبٍ آخر لا علاقة له بشعبنا

فتح: نايف الرجوب يعيش في كوكبٍ آخر لا علاقة له بشعبنا
القيادي في حركة حماس نايف الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
ردت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على تصريحات أطلقها القيادي في حماس بالضفة الغربية، نايف الرجوب، بشأن الانتخابات.

وقالت (فتح) على لسان رئيس المكتب الاعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم للحركة، منير الجاغوب: "يبدو أن السيد نايف الرجوب يعيش في كوكب آخر لا علاقة له بشعبنا ولا بما تسبّب له به تنظيمُه (الرّبانيُّ) حماس من مآسي تضافُ إلى العدوان الاسرائيليّ اليوميّ وتضيّقُ الخناق على أهلنا في غزة عبر سياسةٍ منظّمةٍ من القمعِ وإرهاب المعارضينَ وتكميمِ الأفواهِ والسطو على الأراضي الحكومية وسرقة الكهرباء والمال العالم وفرضِ الأتاواتِ على الخارجين من القطاع والدّاخلين إليه"، وفق تعبيره.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "هذه هي صورة غزة بعد الانقلاب، فكيف يتحدّث السيد نايف عن شعبيةِ فتح ويتظاهر بأن حركته تحظى بدعم الشعب؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا تمنعُ حماس الانتخابات بكل أشكالها في غزة وتقاطعُ غالبيّتها في الضفة؟ هل هذا بسبب "شعبيّتها" التي يتحدث عنها أم خوفاً من الخسارة التي تنتظرها والتي ستكون تعبيراً عن رفض شعبنا لكل ما جرّته عليه من ويلات"؟.

وقال الجاغوب: "أما قمة الرّياءِ والكذب فقد عبّر عنها ادعاء السيد نايف الرجوب بأن الرئيس أبو مازن قد خضع لقرار نتنياهو باقتطاع جزء من أموال المقاصةِ، لافتاً: "للتذكير: لقد كان هدف هذه القرصنة هو إجبار شعبنا وقيادته على التخلي عن التزاماتها تجاه الشهداء والجرحى والأسرى، وهو ما لم ولن يتمّ الخضوع له تحت أي ظرف".

وشدّد الجاغوب على أن الإدعاء بأن الهدف من وراء الإجراءات الإسرائيلية كان يرمي إلى قطع مرتبات الحمساويين من أعضاء المجلس التشريعي المنحلّ، فهذا كلام مثير للسخرية، لأن إسرائيل حريصة على استمرار تدفق الأموال لحماس بهدف تعزيز انقلابها وتكريس فصل غزة عن الوطن، وإذا كان لدى السيد نايف أدنى شك في ذلك فما عليه سوى انتظار الدفعة التالية من المنحة القطرية التي تصلكم عبر مطار "اللد" بعد تدقيق وموافقة الحكومة الإسرائيلية وإجهزتها الأمنية، وبعد أن تزودهم قيادة حماس بكشوف بأسماء المستفيدين منها، وفق ما قال.

وكان الرجوب قال في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن حركة فتح لن تفوز بالانتخابات إن كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة، في حال تم إجراؤها.

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