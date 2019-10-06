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دولي

بعيداً عن الإعلام..وزير النفط الإيراني يكشف عن لقاء عقده مع نظيره السعودي

بعيداً عن الإعلام..وزير النفط الإيراني يكشف عن لقاء عقده مع نظيره السعودي
وزير النفط الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، أنه أجرى لقاءً بعيداً عن وسائل الإعلام مع نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر حول الطاقة في موسكو أوائل تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال زنغنة، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد ونقلته وكالة (شانا) التابعة لوزارة النفط الإيرانية: "التقيت معه، وقلت له إننا أصدقاء منذ 22 عاما، وهذه الصداقة شهدت كل حالات الصعود والهبوط في العلاقات الإيرانية السعودية، ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي في لقائك". 

وأشار زنغنة إلى أن إيران لم تتسبب في أي خلافات مع السعودية، مشدداً على أن بلاده تريد الصداقة مع كل الدول في المنطقة.

وتابع وزير النفط الإيراني، متوجها إلى السعودية: "يجب عليهم ألا ينظروا إلينا كأعداء، لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة".

لقاء زنغنة وابن سلمان، وهو نجل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقد على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع روسيا للطاقة"، الذي جرى في موسكو من 2 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وتأتي هذه المحادثات التي لم يكشف زنغنة عن مضمونها تزامنا مع تصعيد كبير في توتر العلاقات بين السعودية وحلفائها في منطقة الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى.

واشتد هذا التوتر بشكل حاد بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 أيلول/سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا والتي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي أن الهجوم أسفر في حينه عن وقف السعودية إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا.

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