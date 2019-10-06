"الاقتصاد" بغزة تصدر قراراً بشأن استيراد السجائر الالكترونية إلى القطاع

أصدرت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأحد قراراً بمنع استيراد السجائر الالكترونية وتصنيعها في القطاع.





وقال عبد الفتاح أبو موسى، الناطق باسم الوزارة: إننا أصدرنا قراراً بمنع استيراد السجائر الالكترونية أو تصنيعها بغزة، وذلك لمدى خطورتها لأن المادة السائلة التي يستخدمها مدخنوها تحتوي على مواد كيماوية، والتي تسبب أمراضاً خطيرة كالسرطان.





وتابع: استنشاق مثل هذا النوع من السجائر يضر صحة الإنسان، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية وما وردنا من دول حصل بها وفيات من استخدامها، وحفاظاً على صحة المواطنين تم إصدار القرار بوقف التعامل معها.





وأكد أبو موسى، أن وزارتي الاقتصاد والصحة تعملان على الحفاظ على صحة المواطن، مشيراً إلى أن التي أوصت هي الإدارة العامة لحماية المستهلك.





وشدّد على أن المستهلك الفلسطيني، أغلى ما نملك، مؤكداً ضرورة الحفاظ على صحته بشكل كبير بالتعاون مع باقي المؤسسات الحكومية.





وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يستوردون هذه السجائر بشكل فردي، قال أبو موسى: إن أي قرار من الصعب أن يتم تنفيذه 100%، مناشداً المواطنين بعدم استخدام هذه السجائر.



خاص دنيا الوطن