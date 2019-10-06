مجدلاني: توقيع اتفاقيات "البوابة الموحدة" مع مؤسسات بالقدس تهدف لدعم موطني المدينة

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني اتفاقية العمل من خلال البوابة الالكترونية الموحدة للمساعدات الاجتماعية عددا من مذكرات التفاهم مع كل من وزارة شؤون القدس ممثلة بوزيرها فادي الهدمي ومحافظة القدس ممثلة بنائب المحافظ د. عبد الله صيام وجامعة القدس ممثلة برئيسها أ.د. عماد أبو كشك ، مساء اليوم في قاعة الشعر العربي حرم قامعة القدس.خلال كلمته أكد د. مجدلاني أن الاتفاقية مع جامعة القدس تهدف إلى توجيه كافة الجهات الداعمة والمقدمة للخدمات والدعم لطلبة نحو الجامعة ودعمها مباشرة وعبر البوابة الموحدة، مجددا تأكيد الوزارة على رفض أي تسييس للمساعدات الاجتماعية .وأضاف مجدلاني: أن القدس وجامعة القدس تقع على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية مشيراً أن هذا الصرح العلمي المميز والتي تحمل خصوصية كونها جامعة العاصمة وأبنائها الصامدين.وأشار إلى أن الرأسمال الوطني الفلسطيني يتمثل بأبناء شعبنا وقدرتهم، ما يتطلب تسخير كافة الإمكانيات والقدرات للمواطن فهو الذي يصنع لنفسه والمستقبل لبناء مؤسسات دولة فلسطين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير رؤيتها الإستراتيجية عبر الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويتمثل ذلك بمجالس التخطيط التي أنشأتها لوزارة في مختلف محافظات الوطن .وأضاف: أن توقيع اتفاقية البوابة الموحدة يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية من خلال إيصالها لمستحقيها دون ازدواجية في التوزيع وضمان الشفافية والعدالة والنزاهة.ومن جانبه أكد الهدمي أن الجامعة تحتل مكانة خاصة كونها تحمل اسم المدينة المقدسة بشكل فعلي وعملي حيث تتصدى لكافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى طمس معالم المدينة المقدسة وتهويدها.قائلا" ان توقيع الاتفاقية مثال عملي على برنامج الحكومة حول تكاتف الجهود والتعاون فيما يخص الشأن العام ويعزز من صمود المواطن المقدسي الذي يواجه اجراءات الاحتلال بصمود وثبات.كما أعلن خلال الاحتفال عن بدء العمل بعنقود العاصمة التنموي .بدوره قال أبو كشك " أن الاتفاقية تتيح للجامعة المشاركة بالمعلومات مع وزارة التنمية لمساعدة الطلبة مع ضمان الخصوصية شاكراً وزارة التنمية الاجتماعية على هذه المبادرة التي تأتي في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات، مشيراً أن الجامعة قدمت من خلال المساعدات والقروض والمنح العام الماضي ما قيمته 7مليون ومئتي ألف دولار .أما صيام فقد نقل تحيات محافظ القدس عدنان غيث الذي أجبرته سياسة الاحتلال التعسفية على عدم التواجد بسبب الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه، قائلاً أن التنمية لن تستمر دون الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية والقطاع الحكومي.وأكد أن هدف الاتفاقية أن تصل المساعدات لكافة المواطنين المحتاجين لتعزيز صمودهم على أرض العاصمة.