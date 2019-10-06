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خلال استقباله البرهان وحمدوك.. الملك سلمان يؤكد تمنياته باستقرار السودان

خلال استقباله البرهان وحمدوك.. الملك سلمان يؤكد تمنياته باستقرار السودان
رام الله - دنيا الوطن
جدّد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، التأكيد على تمنياته باستقرار السودان وازدهاره.

جاء ذلك خلال استقباله في الرياض، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، حيث تم بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما نقلت قناة (سكاي نيوز).

من جهته، قال رئيس المجلس السيادي السوداني: "نعتز بمواقف السعودية مع السودان وحرصها على أمنه واستقراره".

وتُعدّ الزيارة المشتركة الأولى من نوعها للبرهان وحمدوك، بعد تقلّدهما منصبيهما في آب/أغسطس الماضي عقب تشكيل مؤسسات السلطة المدنية في البلاد.

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