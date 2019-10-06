شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين رئيس "الأزهر" وعدد من العاملين لحل أزمة الجامعة

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين رئيس "الأزهر" وعدد من العاملين لحل أزمة الجامعة
جامعة الأزهر - غزة
خاص - دنيا الوطن
كشف رئيس جامعة الأزهر بغزة، المكلف، د.أحمد التيان تفاصيل اجتماع عقد اليوم بينه وعدد من العاملين في الجامعة، بينهم أعضاء في مجلس نقابة العاملين.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن الاجتماع كان هدفه محاولة إيجاد آلية للخروج من الأزمة التي تعاني منها الجامعة، وفتح صفحة جديدة بين النقابة والإدارة.

وتابع: ما يقارب عشرين شخصاً من بينهم أعضاء في النقابة طلبوا فتح صفحة جديدة، وتم الاتفاق لعقد جلسة لنزع فتيل الأزمة والاتفاق على ضوابط ليعمل كل جسم بصلاحياته، حسب النظام، على ألا يتعدى على عمل الآخر.

وشدّد التيان على ضرورة عدم تجاوز أي جسم للآخر، فيما تم الاتفاق على التشاور خلال اجتماع آخر في قرار حل العمل النقابي، الذي اتخذه مجلس الأمناء.

وقال رئيس الجامعة الجديد: إن هدف الاجتماع إصلاح ذات البين، حيث أكد ما جاء للاجتماع، عدم وجود مشكلة مع رئيس الجامعة، ولكن المشكلة كانت قرار حل العمل النقابي.

وتابع: الأمور تحتاج لمداولات، فيما لم يتم الاتفاق على موعد للاجتماع المقبل، مؤكداً سعيه لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الإدارة ومجلس إدارة النقابة.

من جهته، قال عضو مجلس نقابة العاملين في الجامعة، د.عماد أبو الخير: إن اللقاء كان ودياً وإيجابياً و"إن شالله سيثمر عن مرحلة من الاستقرار وإعادة الحقوق وسريان القانون والنظام".

وشدّد  في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن" على أن قرار حل العمل النقابي يجب أن يُلغى، لأن القرار غير قانوني، خاصة وأن الجمعية العمومية هي المخولة بحل المجلس.

وقال أبو الخير: نحن قررنا منح فرصة للرئيس الجديد، والذي وعد بالعمل على إلغاء القرار، مؤكداً أن الجميع اتفق على مرحلة جديدة، وأن تكون هناك فرصة جديدة من أجل حل الأزمة.

وكان مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، قرر تعيين التيان، رئيساً لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى حل مجلس نقابلة العاملين.

ورد مجلس نقابة العاملين على هذا القرار بإصدار بيان، وقررت تعليق الدراسة اليوم الأحد لمدة ساعة، واعتبار قرار مجلس الأمناء، حل عمل مجلس النقابة، حبراً على ورق، وكأنه لم يكن.

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