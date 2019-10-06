الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بأنقرة

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة، جيفري هوفينير، اليوم الأحد، على خلفية "إعجاب" السفارة بتغريدة لأحد أعضاء منظمة "غولن" التي تصفها تركيا بـ"الإرهابية".



وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي: إنه جرى استدعاء القائم بالأعمال هوفينير، إلى مقر الوزارة، نظرا لكون السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، خارج المدينة.



ولفت إلى أن نائب وزير الخارجية سدات أونال، التقى هوفينير، وطلب منه تقديم إيضاح صريح وواف، حول قيام السفارة عبر حسابها على (تويتر) أمس بالإعجاب بتغريدة لأحد أعضاء منظمة غولن، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وكانت السفارة وضعت إعجاباً على تغريدة لعضو منظمة غولن الفار، "أرغون باباهان"، قال فيها إنه "يتعين الاستعداد لمرحلة سياسية بدون باهتشلي" في إشارة إلى الوعكة الصحية التي مر بها زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي مؤخرا.



واعتذرت السفارة في تغريدة لاحقة قائلة : "جرى اليوم الإعجاب عبر حساب سفارتنا على تويتر، عن طريق الخطأ برسالة غير ذات صلة، نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي لبس".



من جهته ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، بشدة بـ"الإعجاب" الذي قامت به السفارة عبر حسابها على تويتر.



وأكد على أن هذا التصرف "لا يمكن قبوله من الناحية الإنسانية، ويتعارض كليا مع الأعراف الدبلوماسية".