دولي

الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بأنقرة

الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بأنقرة
رام الله - دنيا الوطن
استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة، جيفري هوفينير، اليوم الأحد، على خلفية "إعجاب" السفارة بتغريدة لأحد أعضاء منظمة "غولن" التي تصفها تركيا بـ"الإرهابية".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي: إنه جرى استدعاء القائم بالأعمال هوفينير، إلى مقر الوزارة، نظرا لكون السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، خارج المدينة.

ولفت إلى أن نائب وزير الخارجية سدات أونال، التقى هوفينير، وطلب منه تقديم إيضاح صريح وواف، حول قيام السفارة عبر حسابها على (تويتر) أمس بالإعجاب بتغريدة لأحد أعضاء منظمة غولن، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وكانت السفارة وضعت إعجاباً على تغريدة لعضو منظمة غولن الفار، "أرغون باباهان"، قال فيها إنه "يتعين الاستعداد لمرحلة سياسية بدون باهتشلي" في إشارة إلى الوعكة الصحية التي مر بها زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي مؤخرا.

واعتذرت السفارة في تغريدة لاحقة قائلة : "جرى اليوم الإعجاب عبر حساب سفارتنا على تويتر، عن طريق الخطأ برسالة غير ذات صلة، نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي لبس".

من جهته ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، بشدة بـ"الإعجاب" الذي قامت به السفارة عبر حسابها على تويتر.

وأكد على أن هذا التصرف "لا يمكن قبوله من الناحية الإنسانية، ويتعارض كليا مع الأعراف الدبلوماسية".

أخبار ذات صلة

مقتل أربعة بإطلاق نار داخل حانة في ولاية كانساس

مقتل أربعة بإطلاق نار داخل حانة في ولاية كانساس

إيران تعتزم اتخاذ الخطوة الرابعة لتلقيص التزاماتها بالاتفاق النووي

إيران تعتزم اتخاذ الخطوة الرابعة لتلقيص التزاماتها بالاتفاق النووي

استئناف جلسات الاستماع بقضايا الفساد لـ &#34;نتنياهو وعائلته&#34;

استئناف جلسات الاستماع بقضايا الفساد لـ "نتنياهو وعائلته"

الولايات المتحدة: أجرينا مفاوضات جيدة مع كوريا الشمالية

الولايات المتحدة: أجرينا مفاوضات جيدة مع كوريا الشمالية

الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات صعبة مع بريطانيا بشأن (بريكست)

الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات صعبة مع بريطانيا بشأن (بريكست)

إيران.. تعليق صور كبيرة لقيادة المقاومة في مختلف مناطق طهران

إيران.. تعليق صور كبيرة لقيادة المقاومة في مختلف مناطق طهران

الليكود يستبعد وجود منافس آخر لبنيامين نتنياهو

الليكود يستبعد وجود منافس آخر لبنيامين نتنياهو

(الكابينت) الإسرائيلي يجتمع اليوم لأول مرة منذ انتخابات الكنيست

(الكابينت) الإسرائيلي يجتمع اليوم لأول مرة منذ انتخابات الكنيست

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

الخارجية: سنواصل قرع أبواب الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

الخارجية: سنواصل قرع أبواب الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

صحفي تَضرر منزله في عدوان 2014 يُطالب (أونروا) بتعويضه

صحفي تَضرر منزله في عدوان 2014 يُطالب (أونروا) بتعويضه

الضابطة الجمركية تضبط كمية من شرائح الاتصالات الإسرائيلية الممنوعة بنابلس

الضابطة الجمركية تضبط كمية من شرائح الاتصالات الإسرائيلية الممنوعة بنابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: إحياء لجان التنسيق مع الاحتلال خطوة أخرى للعودة إلى أوسلو

"الديمقراطية": إحياء لجان التنسيق مع الاحتلال خطوة أخرى للعودة إلى أوسلو

بلدية رفح تحصل على تصنيف (B+) للعام 2018

بلدية رفح تحصل على تصنيف (B+) للعام 2018

غزة: المعلمة ريم أبو عيطة تستخدم تقنية (الواقع المعزز) في تدريس الكيمياء

غزة: المعلمة ريم أبو عيطة تستخدم تقنية (الواقع المعزز) في تدريس الكيمياء

النيابة الإسرائيلية تُقدم لائحة اتهام بحق طفل فلسطيني في القدس

النيابة الإسرائيلية تُقدم لائحة اتهام بحق طفل فلسطيني في القدس

التنمية الاجتماعية وبنك القدس ينظمان احتفالاً للمسنين في بيت الأجداد في أريحا

التنمية الاجتماعية وبنك القدس ينظمان احتفالاً للمسنين في بيت الأجداد في أريحا

منوعات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

علا الفارس مع الشيخة موزة وتُغلق التعليقات

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

بعد سقوطه عن الحصان ونجاته من الموت.. عاصي الحلاني يظهر للمرة الأولى علناً

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

ممثل عالمي: هناك تعيش أجمل نساء العالم

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج &#34;كلاب&#34;

بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج "كلاب"

المشاهدون هربوا.. &#34;الجوكر&#34; يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

المشاهدون هربوا.. "الجوكر" يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

عبدالله بهمن لـ&#34;نورة العميري&#34;: مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

عبدالله بهمن لـ"نورة العميري": مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم &#34;ذا فويس&#34;

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم "ذا فويس"

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

عربي

مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ

مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة