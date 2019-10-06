مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ

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رام الله - دنيا الوطن

صوّت مجلس محافظة بغداد اليوم الأحد، بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة فلاح الجزائري من منصبه.



وذكر تلفزيون (العراقية)، أن أعضاء مجلس محافظة بغداد (58 عضواً) صوتوا بالإجماع على قبول استقالة المحافظ من منصبه، وفتح الباب لاستقبال طلبات الترشيح للمنصب الشاغر خلال مدة خمسة أيام تمهيداً لاختيار محافظ جديد.



وينتمي المحافظ المستقيل الجزائري إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.



ويأتي التصويت على وقع احتجاجات عارمة تشهدها بغداد ومحافظات اخرى منذ أيام ضد سوء الخدمات العامة وانتشار الفساد وقلة فرص العمل، كما نقلت وكالة (الأناضول).



ويمثل المحافظ رأس الحكومة المحلية في العاصمة والتي تتولى إقامة المشاريع الخاصة بتقديم الخدمات العامة وتحسينها.