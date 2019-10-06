شؤون فلسطينية

وزارة المالية تبدأ بتحديث بيانات موظفيها في قطاع غزة

وزارة المالية تبدأ بتحديث بيانات موظفيها في قطاع غزة
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، تعميمًا لموظفي الوزارة التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بشأن تحديث بياناتهم. 

ودعت وزارة المالية وفق الوثيقة التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، موظفيها، لتحديث بياناتهم في هيئة التأمين والمعاشات وسط مدينة غزة، ولمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الاثنين، وحتى يوم الأربعاء.

وقالت المالية: إن يوم الاثنين سيُخصص لموظفي مدينة غزة، بينما يوم الثلاثاء، سيكون لموظفي محافظات رفح وخانيونس، إضافة لموظفي المنطقة الوسطى، وسيكون يوم الأربعاء مُخصصًا لموظفي محافظة شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن لجنة وزارة المالية، ستكون حاضرة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً لثلاثة أيام، داعية الموظفين إلى الحضور شخصيًا مع ضرورة إحضار الهوية الشخصية.

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