الضابطة الجمركية تضبط كمية من شرائح الاتصالات الإسرائيلية الممنوعة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على معلومات استخبارتية، تمكن الجهاز في محافظة نابلس، ظهر اليوم الأحد، من ضبط كمية كبيرة من شرائح الاتصالات الإسرائيلية، الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، لعدم قانونيتها، ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أقرت من جانبها التحفظ على الكمية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على معلومات استخبارتية، تمكن الجهاز في محافظة نابلس، ظهر اليوم الأحد، من ضبط كمية كبيرة من شرائح الاتصالات الإسرائيلية، الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، لعدم قانونيتها، ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أقرت من جانبها التحفظ على الكمية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
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