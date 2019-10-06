حسام بدران: لا نعلم ماذا يقصد الرئيس عباس بالانتخابات العامة

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنها أبلغت كل الأطراف بأنها مع الانتخابات الشاملة، دون علمها فيما يقصده الرئيس محمود عباس بالانتخابات العامة.



وذكر عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، أن "حماس أبلغت كل الأطراف، أنها مع الانتخابات الشاملة، ومع شراكة وطنية قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها".



وتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نحن لا نعلم ماذا يقصد الرئيس محمود عباس بالانتخابات العامة".



وكان الرئيس عباس، أعلن أثناء خطابه في الأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي، بأنه فور عودته للوطن، سيعلن عن انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وغزة.



وعقدت اللجنتان المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، اجتماعين منفصلين يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، فيما ستعقد القيادة الفلسطينية اليوم اجتماعاً مهماً لبحث إجراء الانتخابات العامة.