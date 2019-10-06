بلدية رفح تحصل على تصنيف (B+) للعام 2018

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رام الله - دنيا الوطن

حصلت بلدية رفح على تصنيف (B+) حسب تقييم الأداء المعتمد في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية (MDP) للعام 2018، وهو ذات التقييم الذي حققته البلدية للعام الماضي.



واعتبر رئيس بلدية رفح الأستاذ صبحي أبو رضوان، أن التصنيف الحالي لبلدية رفح بدرجة (B+) أقل من المستحق بعد التحديثات الإدارية والإلكترونية والمالية التي أجرتها البلدية.



وبين أنه سيتم تقديم اعتراض لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بخصوص التقييم مرفقة بالكتب والأوراق الثبوتية اللازمة، التي تؤكد أن البلدية أنجزت العديد من نقاط التقييم المعتمد في مؤشرات الأداء للصندوق، ولم يتم احتسابها لصالح البلدية.



وأكد أن إدارة البلدية حققت العديد من الإنجازات الإدارية والفنية خلال الأعوام الماضية، ومنها انجاز المخططات الهيكلية في المدينة، وتحديث النظام المالي الموحد، وحوسبة برامج البلدية الإدارية، وبرامج الصيانة، مشدداً على عزم البلدية مواصلة مسيرة التطوير والتحديث في كافة أنظمتها، بما يسهل تقديم الخدمة للمواطن.