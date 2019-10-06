مقتل أربعة بإطلاق نار داخل حانة في ولاية كانساس

قُتل أربعة أشخاص اليوم الأحد، وأصيب تسعة آخرون، بإطلاق نار داخل حانة، في ولاية (كانساس) الأمريكية.



وأفادت شبكة (CNN) نقلاً عن مصادر في الشرطة، أن مسلحاً دخل إلى حانة وفتح النار، ما تسبب في مقتل أربعة أشخاص، وإصابة تسعة آخرين، ثم لاذ بالفرار، كما نقل موقع (روسيا اليوم).





يتبع..





رام الله - دنيا الوطن