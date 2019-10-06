النيابة الإسرائيلية تُقدم لائحة اتهام بحق طفل فلسطيني في القدس





وتتضمن لائحة الاتهام محاولة طعن شرطية قرب "باب السلسلة" في المسجد الأقصى، قبل نحو عشرة أيام.





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد أصيبت الشرطية بكسر في يدها من محاولة الطعن، وفق زعمها، مضيفة أن المحكمة أمرت بوضع المتهم في "دار للأحداث"، حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقه.

رام الله - دنيا الوطنقدمت النيابة العامة في إسرائيل اليوم الأحد، لائحة اتهام إلى "محكمة الصلح" في القدس بحق طفل فلسطيني يبلغ من العمر (12 عاماً).