خطوة بغاية الأهمية.. الفتياني يُعلّق على إعادة تفعيل اللجان الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة

وأكد الفتياني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن هذه المبالغ بحاجة إلى تدقيق كبير، معرباً عن أمله بأن تستطيع هذه اللجنة، إعادة هذه المبالغ الضخمة التي اقتطعتها سلطات الاحتلال مقابل خدمات، كانت تزعم أنها تقوم بها.



وفيما يتعلق بأموال ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، أوضح الفتياني بأن القرار واضح، ولا رجعة عنه، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي والعالم بذلك.

وأضاف: أن هذه الخطوة طالبت بها السلطة الوطنية منذ سنوات طويلة، في ظل عدم وجود أي رقابة على الاقتطاعات التي كانت تنفذها سلطات الاحتلال من خلال وزارة المالية الإسرائيلية مباشرة.