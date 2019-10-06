خطوة بغاية الأهمية.. الفتياني يُعلّق على إعادة تفعيل اللجان الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن انتزاع الحق الفلسطيني، فيما يتعلق بمراجعة اقتطاعات الاحتلال لأموال شعبنا من خلال تفعيل اللجان المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية خطوة في غاية الأهمية.
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن انتزاع الحق الفلسطيني، فيما يتعلق بمراجعة اقتطاعات الاحتلال لأموال شعبنا من خلال تفعيل اللجان المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية خطوة في غاية الأهمية.
وأضاف: أن هذه الخطوة طالبت بها السلطة الوطنية منذ سنوات طويلة، في ظل عدم وجود أي رقابة على الاقتطاعات التي كانت تنفذها سلطات الاحتلال من خلال وزارة المالية الإسرائيلية مباشرة.
وفيما يتعلق بأموال ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، أوضح الفتياني بأن القرار واضح، ولا رجعة عنه، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي والعالم بذلك.
وأكد الفتياني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن هذه المبالغ بحاجة إلى تدقيق كبير، معرباً عن أمله بأن تستطيع هذه اللجنة، إعادة هذه المبالغ الضخمة التي اقتطعتها سلطات الاحتلال مقابل خدمات، كانت تزعم أنها تقوم بها.
وفيما يتعلق بأموال ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، أوضح الفتياني بأن القرار واضح، ولا رجعة عنه، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي والعالم بذلك.
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