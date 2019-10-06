التنمية الاجتماعية وبنك القدس ينظمان احتفالاً للمسنين في بيت الأجداد في أريحا





وتقدم بالتحية إلى رأس المال الوطني، الذي يُسخر الإمكانيات لخدمة المجتمع وفئاته المهمشة والضعيفة انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية، شاكراً بنك القدس لمبادرته ورعايته لهذا الاحتفال، مؤكداً حرص الوزارة على بناء مزيد من الشراكات مع كل مؤسسات القطاع الخاص.



من جانبه، قال أبو العسل: إن فئة المسنين عزيزة على قلوبنا، ونقدم لهم أفضل الخدمات، مثنياً على دور وزارة التنمية الاجتماعية وطواقمها في خدمة فئة كبار السن.





بدورها أكدت غنام على أهمية تكريم ورعاية المسنين، فهم من قدم الغالي والنفيس من أجل الوطن خلال سنوات عمرهم، وباركت زواج المسنين، وقدمت لهم هدية رمزية، كما حثت مؤسسات القطاع الخاص على المزيد من الدعم والتعاون لخدمة المسنين ورعايتهم، مقدمة الشكر لبنك القدس.





وأكد الهدمي على حرص البنك والتزامه بالمسؤولية الاجتماعية فهو رائد في العمل المجتمعي، الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة كما قال، مضيفاً "إن مبادرة البنك اليوم تجاه المسنين نابعة من أنه أكثر فئات المجتمع بحاجة إلى الاهتمام والرعاية، وأن هذا اليوم التكريمي، يأتي لاحترام المسن وغرس قيم الاهتمام والرعاية والاحترام بالأجيال الناشئة تجاه المسنين"، مشيداً بدور وتعاون وزارة التنمية الاجتماعية، وحرصها على بناء الشراكات المجتمعية، وفي الختام تم توزيع الهدايا المقدمة من بنك القدس على المسنين.





















رام الله - دنيا الوطنبمبادرة ورعاية من بنك القدس، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالاً للمسنين، وذلك بمقر بيت الأجداد لرعاية كبار السن التابع لها في محافظة أريحا، وحضر الاحتفال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، ومحافظ أريحا والأغوار اللواء جهاد ابو العسل، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والمدير التنفيذي لبنك القدس صلاح الهدمي، وعدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات في المحافظة.وقال مجدلاني وفق تصريح وصل "دنيا الوطن": "احتفالاتنا لهذا العام، شهدت ولأول مرة زواج مسنين في مركز الأجداد، الذي يؤكد أن مراكز للرعاية باتت اليوم، تشكل أسرة وبيئة اجتماعية حاضنة للنزلاء، وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات لنحو 30% من المسنين الأكثر احتياجاً بالإضافة الى الخدمات المنزلية والنوادي النهارية للمسنين، وشراء الخدمات التي تعتبر شكل من أشكال الدعم للمؤسسات والجمعيات الشريكة.