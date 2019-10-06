سرحان: وزارة الأشغال تُجري أعمال إصلاحات بشارع صلاح الدين وتسوية أرض حكومية







رام الله - دنيا الوطنأجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال إصلاحات على شارع صلاح الدين الرئيسي من مفترق الشهداء (نتساريم) حتى شارع رقم (10) وذلك تجنباً لحوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين على الطريق.وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندس ناجي سرحان، بحسب بيان وصلت نسخة منه "دنيا الوطن" إن الوزارة صاحبة المسؤولية على الطرق الرئيسية في القطاع، تقوم باستمرار بإجراء إصلاحات دورية لكل من شارع صلاح الدين وشارع الرشيد، وذلك تفادياً للحوادث المرورية وللحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة.وأوضح سرحان أن الوزارة تُجري حالياً عبر الإدارة العامة للآليات والمعدات والورش أعمال تسوية لأراضٍ حكومية، وتقوم بفتح عدد من الشوارع لعدد من المشاريع الحكومية.وأضاف أن آليات ومعدات الوزارة، أنهت أعمال تسوية في ميناء غزة لصالح وزارة النقل والمواصلات، وأعمال التسوية لأراضٍ حكومية في خانيونس غرب الحي السعودي بالتنسيق مع سلطة الأراضي، كما تم فتح الشوارع في هذه الأراضي المخصصة لمشاريع حكومية، وأعمال إصلاح مكب النفايات التابع لبلدية جباليا.