رباح: القبول بالأموال منقوصة عودة لـ"نقطة الصفر" والضغط على إسرائيل كان متواضعاً

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح

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خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أن السلطة الفلسطينية، تراجعت عما جرى الإجماع عليه وطنياً، من ناحية عدم استلام الأموال من الجانب الإسرائيلي منقوصة من أي مبلغ.



وأضاف في تصريحات لقناة "دنيا الوطن": أن هذا الموقف أعلنه الرئيس محمود عباس في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مشيراً إلى أنه جرى التراجع عنه من خلال الحلول الجزئية التي جرى التوصل إليها، والتي تتبعها إسرائيل وأمريكا، وتندرج بعنوان "حتى لا تنهار السلطة ومعها التنسيق الأمني".



وتابع: بدأت الحلول الجزئية بضريبة "البلو"، ثم إعادة تسليم جزء من أموالنا المستحقة لنا، مليار و800 مليون شيكل، من أصل حوالي 3 مليارات شيكل، وهي مستحقة عن الشهور السبعة الماضية.



وشدّد على أن هذه الحلول الجزئية بلا أفق وإسرائيل تتعاطى مع أموال المقاصة أنها تحت السيطرة، وهي المتحكمة المباشرة بها، وهذا مرتبط ببروتوكول "باريس"، والذي أخذنا به قراراً في المجلسين الوطني والمركزي، والرئيس أعلن موقفه على أننا سنعمل على وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وفي مقدمتها بروتوكول باريس، لنعود مرة أخرى لنفس الدائرة بعودة الحديث عن لجان فنية مشتركة تبحث في نفس الدائرة وفي إطار بروتوكول باريس.



وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: أنه بهذه الخطوات لا تراجع عن بروتوكول باريس، ولا تغيير في السياسة، ولا تحرر من القيود التي تربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، وبالتالي نعود إلى "نقطة الصفر"، ويجب تصويب ذلك من خلال الضغط للحصول على أموالنا، وهي أموال الشعب الفلسطيني.



ولفت رباح إلى أن مستوى التحرك بالضغط على إسرائيل كان متواضعاً، لم تكن هناك ضغوط لا في الميدان ولا في المستوى السياسي، أو على المستويات الإقليمية والدولية، حيث إن السلطة لم تبذل ما هو مطلوب من اتصالات وعلاقات وضغوط بالرد على هذا السطو والعدوان الإسرائيلي.