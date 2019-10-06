التنمية تستنكر فصل حماس لموظف: "من الساخر أن تفصل موظفاً لم تعيّنه"





وأعتبرت الوزراة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" هذا القرار غير ذي صلة، وأنه قرار يدعو إلى السخرية إذ كيف يمكن لحكومة أن تفصل موظفاً لم تعيّنه ولا تدفع راتبه.



وأكدت الوزارة أن الموظف عواد حدايد لا يزال موظفاً رسمياً على رأس عمله، يتبع للحكومة الشرعية، ويتمتع بكافة الحقوق والواجيات.



وحملت الوزارة حركة حماس المسؤولية والنتائج التي قد تنشأ نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية التي تمارسها بحق الموظفين التابعين للحكومة الشرعية، وما لذلك من تأثير على استمرار تقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهشمة، وفق قولهم.





وأكدت الوزارة أنها لن تتعامل تحت أي ظرف مع أي جسم أو موظف غير شرعي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التجاوزات، وأن الوزارة تدرس سحب كافة موظفيها من العمل في المقرات التي تيسطر عليها حكومة الانقلاب.





وبينت الوزارة، أنها تبحث عن خيارات وآليات أخرى لتقديم الخدمات للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار ما يسمى "رئيس ديوان الموظفين" التابع لحكومة حماس في قطاع غزة، بفصل الموظف "عواد حدايد" أحد موظفي الوزارة في الحكومة الشرعية.