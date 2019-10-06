حوراني: السلطة لن تتراجع "قيد أنملة" عن التزاماتها تجاه الشهداء والأسرى

عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد حوراني

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خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد حوراني، أن السلطة الفلسطينية، لم تتراجع عن موقفها، بشأن أموال المقاصة، مشيراً إلى أن من يقول إنها تراجعت، فهو "أقرب للاصطياد في الماء العكر".



وقال في تصريحات لقناة "دنيا الوطن" اليوم الأحد: إن السلطة كان موقفها صلباً وواضحاً بمرور أشهر طويلة على احتجاز الأموال، وهي أموال الشعب الفلسطيني، وإسرائيل احتجزت هذه الأموال، لثبات الموقف الفلسطيني.



وتابع حوراني: الذي حصل أن الفلسطينيين، دون تخليهم عن الموقف فيما يتعلق الشهداء والأسرى، ودون أي إعطاء موقف يقر للجانب الإسرائيلي بما أقدم عليه من قرصنة، تم تشكيل لجان من أجل مراجعة ممارسات الاحتلال، وفحص كل ملف على حدة، من أجل ألا تُقدم إسرائيل على سرقة أموال الفلسطينيين.



وشدّد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع "قيد أنملة" عن أموال الشهداء والأسرى، وأول ما تصرفه مستحقات الشهداء والجرحى، وهذه رسالة لإسرائيل.