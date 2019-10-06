قيادي بـ"حماس": السلطة "نزلت عن الشجرة" وكان يجب أن تكون أقوى سياسياً

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خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان

انتقد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فتحي القرعاوي، السلطة الفلسطينية، على خلفية قبول استلام أموال المقاصة "منقوصة"، خاصة بعدما كانت مصرة على عدم استلامها بهذا الشكل.



وقال في تصريحات لـ قناة "دنيا الوطن": نقول بداية بشكل واضح، السلطة "نزلت عن الشجرة" حيث كانت مصرة ألا تأخذ فلساً واحداً إذا كانت الأموال ناقصة فلساً واحداً، مشيراً إلى أن هذا الموقف، يجعل الإسرائيلي ينفذ ما يريد ويفعل ما يريد، وليس هكذا تكون كرامة الإنسان.



وتابع القرعاوي: هذه الأموال فلسطينية، لذلك يجب أن تكون السلطة أقوى سياسياً، ولا يليق بهذه الطريقة أن نستجدي أموالنا، ونأخذها بالأقساط، مشيراً إلى أن هذا الموقف يجعل شعبية السلطة في تراجع، وهي في الأصل متراجعة.



وطالب القيادي في حركة حماس، السلطة الفلسطينية، بقبول مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام، من أجل إعادة اللحمة بين شطري الوطن، خاصة وأنها محل ترحيب من الجميع.