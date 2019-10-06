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فريدمان يكشف السبب الرئيسي لتأخر نشر (صفقة القرن)

فريدمان يكشف السبب الرئيسي لتأخر نشر (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
قال ديفيد فريدمان، السفير الأميركي لدى الاحتلال، اليوم الأحد: "إن عدم وجود حكومة إسرائيلية فاعلة حتى الآن، هو أحد أسباب تأخر نشر (صفقة القرن)".

وأوضح فريدمان في تصريحات نشرها موقع القناة السابعة الإسرائيلية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تفضل وجود حكومة إسرائيلية قوية وفاعلة؛ للاستجابة لخطة السلام.

وبين أن الإدارة الأميركية، رفضت نشر الخطة قبل أو خلال الانتخابات لعدم وجود حكومة، يمكن النقاش معها حول الخطة والقضايا التي تخدم مصلحة "إسرائيل" والولايات المتحدة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن إدارة ترامب لا تفضل أحداً على آخر ليكون في الحكومة، وأن هذا الأمر يخص الناخب الإسرائيلي، كما أن أميركا لا تريد التأثير أو التدخل في الانتخابات.

وقال "إن خطة السلام بحاجة لمناقشتها في جو سياسي رصين وشامل، لأنها تنطوي على الكثير من المصالح الإسرائيلية طويلة الأجل".

وحول الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة وتفويت الاحتلال هذه الفرصة، قال فريدمان "سوف تفوت إذا لم يكن هناك حكومة".

وبشأن وعود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في حال شكل حكومة، أوضح السفير الأميركي، أن هذه الخطوة لا تحول دون إيجاد حل سياسي، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من المناقشة من أجل فهم الهدف من هذه الخطوة، وكيف سيساهم ضم الغور بأمن دولة الاحتلال.

وقال "نحن لم نناقش هذه القضية مع إسرائيل، ونفضل مناقشة كل القضايا المتعلقة بالضفة الغربية بشكل شامل، وليس بشكل مُجزأ، ونتوقع عودة الاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء العملية الانتخابية برمتها، وأن نناقش ذلك الأمر بعقل متفتح".

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